Чотирьох російських олігархів та їхніх родичів позбавили громадянства Кіпру

17:34 13 квітня Київ, Україна

Влада Кіпру позбавить громадянства 21 росіянина. Серед них олігархи Михайло Гуцерієв, Олексій Кузьмичов, Вадим Мошкович, Олександр Пономаренко, а також їхні дружини та діти. Усі вони раніше потрапили до списків санкцій ЄС.



За інформацією видання, Гуцерієв став кіпріотом у жовтні 2013 року.. Слідом за ним громадянство отримали його дружина та п'ятеро дітей (офіційно у підприємця двоє синів та дочка від дружини Марем). Олександр Пономаренко та троє його дітей пройшли процедуру натуралізації у травні 2016-го. Вадим Мошкович отримав кіпрський паспорт у лютому 2017 року, слідом громадянами республіки стали його дружина та троє дітей. Олексій Кузьмичов набув громадянства у лютому 2019-го. Його дружина та троє дітей також тепер кіпріоти.



8 квітня президент Кіпру Нікос Анастасіадіс оголосив, що буде анульовано «золоті паспорти» чотирьох росіян із європейських санкційних списків, але тоді їхні імена не розголошувалися. Анастасіадіс уточнював, що решта 850 осіб під санкціями не мають кіпрського громадянства.



Наприкінці березня Єврокомісія рекомендувала країнам Євросоюзу перестати видавати «золоті паспорти» за інвестиції, особливо росіянам та білорусам із списків санкцій. В ЄК зазначили, що така практика незаконна і веде до корупції, відмивання грошей та ухилення від сплати податків.