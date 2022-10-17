Четверо громадян росії затримані в Норвегії за незаконне стеження

18:04 17 жовтня Київ, Україна

Чотирьох росіян — трьох чоловіків і одну жінку — заарештовано в Норвегії в комуні Мушеен за підозрою в незаконному стеженні.

Про це повідомляє норвезька телекомпанія NRK.

За даними видання, 11 жовтня затримані фотографували військові об'єкти в окрузі Нурлан. Вони приїхали до місця зйомки на машині з російськими номерами та були зупинені за місцевим наведенням. Після затримання в автомобілі провели обшук, внаслідок якого було знайдено велику кількість фотообладнання та фотоматеріалів.

Суд ухвалив взяти росіян під варту на сім днів. Наразі слідство займеться вивченням знайдених у них фотографій, щоб з'ясувати, чи є на них об'єкти, які заборонено знімати.

Всі четверо заперечують звинувачення, які їм висувають. Вони стверджують, що приїхали до Норвегії як туристи. Адвокат затриманої жінки запевняє, що та знімала не військові об'єкти, а північне сяйво.

Це не перше затримання росіян у Норвегії. 11 жовтня на прикордонному пункті Стурскуга було затримано Віталія Рустановича. У нього було конфісковано фотоапаратуру, а також два дрони. 14 жовтня в аеропорту Тромсе було затримано ще одного росіянина з дроном. На його фотографіях виявили військовий гелікоптер.



Згідно із законом про санкції, росіяни не можуть використовувати безпілотники в Норвегії. Обох чоловіків було заарештовано на два тижні.