Чеський RegioJet запускає регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом

11:31 10 червня Київ, Україна

RegioJet 11 червня запускає регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом.

Про це пише Radio Prague International.

"Таким чином перевізник повторює маршрут проходження гуманітарних поїздів, що відбувають з Праги до Пшемисля на південному сході Польщі. Місто, яке знаходиться на кордоні з Україною, приймало біженців та гуманітарну допомогу з початку агресії росії проти України", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що пасажири можуть скористатися цією можливістю без обмежень. Для власників українських паспортів квиток із Праги до Львова коштуватиме 229 крон (9 євро), а до Києва – 639 крон (близько 25 євро).