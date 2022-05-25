Чорногорія ввела обмеження для туристів, які в'їжджають в країну

16:15 20 серпня Київ, Україна

У зв'язку з різким погіршенням епідситуації, Чорногорія ввела суворі антикоронавірусні обмеження для туристів.

Заходи будуть діяти до 10 вересня, повідомляє пресслужба уряду Чорногорії.



Відзначається, що громадянам Чорногорії та іноземцям дозволяється в'їзд, тільки якщо у них є один з чотирьох документів: сертифікат вакцинації від коронавірусу (однією або двома дозами препарату), довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до в'їзду, експрес-тест на антиген, зроблений не раніше ніж за 48 годин або довідка про перенесений коронавірус в період не пізніше ніж за 14 днів до поїздки, і не раніше ніж за 180 днів до неї.



Ці умови не стосуються громадян, які приїжджають з Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговини, Албанії, Косово і Північної Македонії.



Театри, музеї та галереї можна відвідати за умови пред'явлення одного з чотирьох медичних документів.