На Генасамблеї ООН росію засудили у її ж резолюції про боротьбу з неонацизмом у світі – до неї внесли поправку про війну росії проти України. А російський посол в ООН василь небензя проголосував за зміну резолюції. Про "епічне" голосування повідомив постпред України при ООН Сергій Кислиця напередодні увечері, 4 листопада.
За його словами, з 2005 року росія щороку ставить на голосування маніпуляційну резолюцію щодо боротьби з неонацизмом у світі.
Він уточнив, що представник росії небензя проголосував в ООН за текст, що містить наступне: "росія намагалася виправдати свою територіальну агресію проти України нібито для знищення неонацизму; свідоме використання неонацизму для виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні спроби боротьби з неонацизмом".
Як відомо, російська влада та пропагандисти постійно і безпідставно звинувачують Україну в "неонацизмі". При цьому використовують фейкові звинувачення для виправдання широкомасштабного вторгнення на територію України.
Напередодні російський президент володимир путін вкотре заявив, що в Україні нібито "неонацистський режим", зіткнення росії з яким "було неминучим".
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