08:10 05 листопада Київ, Україна

На Генасамблеї ООН росію засудили у її ж резолюції про боротьбу з неонацизмом у світі – до неї внесли поправку про війну росії проти України. А російський посол в ООН василь небензя проголосував за зміну резолюції. Про "епічне" голосування повідомив постпред України при ООН Сергій Кислиця напередодні увечері, 4 листопада.

За його словами, з 2005 року росія щороку ставить на голосування маніпуляційну резолюцію щодо боротьби з неонацизмом у світі.

"Сьогодні догралася: у її резолюцію ми вставили поправку: "росія намагалася виправдати свою територіальну агресію проти України нібито знищенням неонацизму". Чорна п'ятниця росії в ООН", - заявив Кислиця.

Він уточнив, що представник росії небензя проголосував в ООН за текст, що містить наступне: "росія намагалася виправдати свою територіальну агресію проти України нібито для знищення неонацизму; свідоме використання неонацизму для виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні спроби боротьби з неонацизмом".

Як відомо, російська влада та пропагандисти постійно і безпідставно звинувачують Україну в "неонацизмі". При цьому використовують фейкові звинувачення для виправдання широкомасштабного вторгнення на територію України.

Напередодні російський президент володимир путін вкотре заявив, що в Україні нібито "неонацистський режим", зіткнення росії з яким "було неминучим".