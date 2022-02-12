Через 10 років Великобританія відмовиться від бензинових автомобілів

16:01 22 вересень Київ, Україна

Щоб форсувати перехід країни на електрокари, уряд Великобританії вирішив прискорити набирання чинності заборони на використання автомобілів, які працюють на бензині та дизпаливі.

Про це пише The Guardian.

"Очікується, що (прем'єр-міністр Великобританії - ред.) Борис Джонсон прискорить перехід на електромобілі цієї осені, оголосивши про одну з низки нових політик в області екологічно чистої енергії, які допоможуть сприяти "екологічному" відновленню економіки після пандемії коронавірусу", - пише видання.

Британський уряд хотів оприлюднювати плани вже на цьому тижні, відповідно до джерел в енергетичній і транспортній галузях, але оголошення буде відкладено до кінця цього року.



Раніше велися урядові консультації про плани перенести крайній термін продажу нових автомобілів, що забруднюють навколишнє середовище, з 2040 на 2035 рік. Але плани змінилися "після запевнень в тому, що інфраструктура Великобританії буде готова впоратися з переходом на електромобілі", відзначає видання.