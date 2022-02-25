Чемпіонат Європи з велотреку в Мінську скасований організаторами

15:41 27 травень Київ, Україна

Чемпіонат Європи з велотреку, який повинен був пройти з 23 по 27 червня в Мінську, був скасований одноголосним рішенням організаторів.

Про це йдеться в пресрелізі Європейського союзу велосипедистів.



Як уточнили в союзі, турнір скасований "в світлі поточної міжнародної ситуації".

"Ми прийняли рішення скасувати захід у Мінську. Я хотів би подякувати Білоруській федерації велосипедного спорту, її президенту та члену правління Наталії Цілінській, яка з величезним ентузіазмом допомагала підготувати захід", - сказав президент UEC Енріко Делла Каса.

Раніше від участі в чемпіонаті відмовилися з міркувань безпеки Нідерланди і Німеччина.



Нагадаємо, в січні Білорусь позбавили чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства і чемпіонату світу з хокею.