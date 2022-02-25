Чемпіонат Європи з велотреку в Мінську скасований організаторами

Чемпіонат Європи з велотреку, який повинен був пройти з 23 по 27 червня в Мінську, був скасований одноголосним рішенням організаторів.
Про це йдеться в пресрелізі Європейського союзу велосипедистів.
Як уточнили в союзі, турнір скасований "в світлі поточної міжнародної ситуації".
Як уточнили в союзі, турнір скасований "в світлі поточної міжнародної ситуації".
Раніше від участі в чемпіонаті відмовилися з міркувань безпеки Нідерланди і Німеччина.
Нагадаємо, в січні Білорусь позбавили чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства і чемпіонату світу з хокею.
Нагадаємо, в січні Білорусь позбавили чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства і чемпіонату світу з хокею.
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