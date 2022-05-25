Людина-добро і людина-зло - як врятували збитого на дорозі слоненя

15:14 22 грудня Киев, Украина

Люди часто забувають, що вони не одні на цій планеті. Поруч з нами живуть ті, чиє життя часто залежить від нас. Ким ми для них будемо: добром чи злом? Дивовижний випадок, що розповідає про доброту, стався в Таїланді. Місцевий рятувальник Мана Шріват повертався додому після роботи і побачив збитого мотоциклом слоненя. Чоловік зупинився і почав робити тварині непрямий масаж серця.

За словами чоловіка, за 26 років роботи рятувальником йому доводилося не раз рятувати життя, але тільки людям. Щоб правильно зробити масаж серця, чоловік уявив собі, де воно може перебувати у тварини.

"Коли слоненя почало рухатися, я мало не заплакав", - розповів Шріват.

Після цього слоненя відвезли до ветлікарні, де йому надали подальшу допомогу, а після відпустили на волю.

Раніше повідомлялося, що в Азовському морі прикордонники врятували дельфіна із браконьєрських сіток.

Також на Шрі-Ланці співробітники ВМС і Берегової охорони врятували 120 дельфінів-гринд, яких викинуло на берег.