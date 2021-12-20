Людина року Ілон Маск з'явився на церемонію вручення премії Time із сином

17:23 14 грудень Київ, Україна

Як повідомили всі видання у світі, щорічний титул «Людина року-2021» за версією Time був присвоєний творцю компаній SpaceX та Tesla американському інженеру та мільярдеру Ілону Маску. На урочисту церемонію, присвячену врученню відповідної нагороди журналу Time, що відбулася у Нью-Йорку, Маск прийшов разом зі своїм молодшим сином. Хлопчика з дивним ім'ям X Æ A-12 мільярдеру народила співачка Граймс. Усіх присутніх на заході підкорив цей милий малюк, котрий незворушно сидів у батька на колінах увесь час виступу Маска.

Нагадаємо, що в Ілона Маска вже було п'ятеро дітей, коли у травні 2020 року співачка з Канади Граймс (Клер Буше) народила йому свого первістка.