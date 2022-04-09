Людство не зможе уникнути глобального потепління. Дослідження

10:56 13 листопада Київ, Україна

Масштабну екологічну катастрофу, глобальне потепління, підняття рівня моря і танення льодовиків можна зупинити тільки в тому випадку, коли людство зможе щорічно виловлювати з атмосфери не менше 33 гігатонн вуглекислого газу, навчиться утилізувати його або зберігати. Про це розповіли норвезькі вчені в своїй дослідницькій роботі.



Робота вчених опублікована в журналі Scientific Reports.



Йорген Рандерс та Ульріх Голуке розробили власну модель кліматичних змін за період з 1850 року до наших днів і на основі цього зробили прогноз зміни глобальних температур і підвищення рівня моря до 2500 року.



За їхніми даними, навіть за найсприятливішого сценарію, коли антропогенні викиди парникових газів досягнуть піку в 2030-х роках і впадуть до нуля до 2100 року, глобальні температури до 2500 року все одно будуть на три градуси більші, а рівень моря на два з половиною метри вищий, ніж в 1850 році.



Якщо домогтися скорочення парникових газів до нуля прямо зараз, глобальні температури продовжать рости ще приблизно протягом ста років через інерційність глобальної кліматичної системи і вічної мерзлоти.









Автори дослідження вважають, що існують три важливих природних причини, які не дозволять швидко зупинити глобальне потепління:



- зниження земного альбедо (відношення відбитої радіації до сумарної радіації Сонця і атмосфери) через скорочення площі льодів;

- збільшення вмісту водяної пари в атмосфері, пов'язане з ростом температур;

- зростання вмісту парникових газів в атмосфері в зв'язку з емісією вуглецю при таненні вічної мерзлоти.



Три зазначених процеси мають петлю позитивного зворотного зв'язку - їх легше запустити, ніж зупинити. Вони стартували в 1950-х роках, а "точка неповернення" була пройдена вже в 1960-1970-х роках.



Таким чином, щоб запобігти підвищенню температур і рівню моря, потрібно не просто повністю припинити всі викиди, а й щорічно виловлювати з атмосфери не менше 33 гігатонн вуглекислого газу і якимось чином утилізувати або зберігати його.



При цьому автори дослідження визнають, що їхня модель значно простіша за ті, на які орієнтується в прогнозах Міжурядова група експертів зі зміни клімату, однак, в ній враховані всі основні фактори, що впливають на клімат і механізми зворотного зв'язку між ними.