Людство наближається до кліматичної катастрофи - Генсек ООН

"Досить знущатися з біорізноманіття. Достатньо вбивати себе вуглецевими викидами. Досить ставитись до природи, як до туалету. Досить курити, бурити, копати все глибше та глибше. Ми риємо самі собі могилу", - заявив генсек ООН.