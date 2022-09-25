Людство наближається до кліматичної катастрофи - Генсек ООН

Генсек ООН Антоніу Гутерріш на відкритті кліматичної конференції ООН (COP26) заявив, що очікує від учасників негайних дій зі "порятунку людства".
Гутерріш наголосив, що людство наближається до кліматичної катастрофи.
Гутерріш наголосив, що людство наближається до кліматичної катастрофи.
За словами генсека, за останні 30 років швидкість підйому рівня Світового океану зросла вдвічі, а шість років після підписання Паризької угоди у 2015 році стали найтеплішими за всю історію спостережень. Генсек ООН додав, що за останнє десятиліття близько чотирьох мільярдів людей зіштовхнулися зі стихійними лихами, пов'язаними зі зміною клімату.
Найбільшу відповідальність Гутерріш поклав на країни Великої двадцятки, адже на них припадає 80 відсотків шкідливих викидів. Також генеральний секретар ООН нагадав про зобов'язання підписантів Паризької кліматичної угоди виділяти по 100 млрд доларів на рік на боротьбу зі зміною клімату.
Кліматична конференція ООН формально стартувала напередодні, 31 жовтня, проте основна робота розпочалася у понеділок, коли на дводенний саміт прибули лідери понад сотні держав. Інші заходи конференції триватимуть до 12 листопада. Очікується, що участь у них братимуть представники близько 200 країн.
Вітали міжнародних делегатів генсек ООН разом із господарем саміту – британським прем'єром Борисом Джонсоном. Глава уряду Сполученого Королівства на відкритті заходу закликав учасників уникати "порожніх розмов" і зробити так, щоб COP26 стала поворотним моментом, "коли ми тверезо подивимося на зміну клімату, всерйоз поговоримо про вугілля, автомобілі, гроші та дерева".
На порядку денному конференції ООН – вироблення спільної політики для стримування глобального потепління. Зокрема представники країн Великої двадцятки змогли домовитися про зниження глобального потепління, обмеживши його в рамках 1,5 градуса. У той час, як у 2015 році ця цифра була лише бажаною, зараз вона стає реальнішою.
Нагадаємо, що на конференції з клімату, що відбулася в 2019 році в Мадриді, делегати країн так і не змогли досягти компромісу і підписати угоду про ринок квот на викиди парникових газів.
Найбільшу відповідальність Гутерріш поклав на країни Великої двадцятки, адже на них припадає 80 відсотків шкідливих викидів. Також генеральний секретар ООН нагадав про зобов'язання підписантів Паризької кліматичної угоди виділяти по 100 млрд доларів на рік на боротьбу зі зміною клімату.
Кліматична конференція ООН формально стартувала напередодні, 31 жовтня, проте основна робота розпочалася у понеділок, коли на дводенний саміт прибули лідери понад сотні держав. Інші заходи конференції триватимуть до 12 листопада. Очікується, що участь у них братимуть представники близько 200 країн.
Вітали міжнародних делегатів генсек ООН разом із господарем саміту – британським прем'єром Борисом Джонсоном. Глава уряду Сполученого Королівства на відкритті заходу закликав учасників уникати "порожніх розмов" і зробити так, щоб COP26 стала поворотним моментом, "коли ми тверезо подивимося на зміну клімату, всерйоз поговоримо про вугілля, автомобілі, гроші та дерева".
На порядку денному конференції ООН – вироблення спільної політики для стримування глобального потепління. Зокрема представники країн Великої двадцятки змогли домовитися про зниження глобального потепління, обмеживши його в рамках 1,5 градуса. У той час, як у 2015 році ця цифра була лише бажаною, зараз вона стає реальнішою.
Нагадаємо, що на конференції з клімату, що відбулася в 2019 році в Мадриді, делегати країн так і не змогли досягти компромісу і підписати угоду про ринок квот на викиди парникових газів.
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