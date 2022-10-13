Чехія заборонила в'їзд росіянам із туристичними візами

09:02 13 жовтня Київ, Україна

Уряд Чехії вирішив з 25 жовтня заборонити в'їзд до країни росіянам із туристичними шенгенськими візами, виданими будь-якою державою Євросоюзу.

Про це заявив міністр закордонних справ республіки Ян Ліпавскі.

За словами глави МЗС, уряд Чехії ухвалив таке рішення через ракетний обстріл цивільної інфраструктури України з боку росії.

"У ситуації, коли російський режим бомбардує цивільні об'єкти, ми не можемо заплющувати на це очі", - підкреслив Ліпавскі.

За даними міністерства, щодня до міжнародного аеропорту в Празі прибувають близько 200 росіян.



Раніше аналогічну заборону запровадили Польща, Латвія, Литва, Естонія та Фінляндія. Перетинати їхні кордони зможуть лише громадяни росії, які відвідують родичів, а також дисиденти, водії фур та дипломати. Крім того, можливий в'їзд з гуманітарних міркувань, але кожен такий випадок розглядатиметься в індивідуальному порядку.



25 вересня президент Чехії Мілош Земан заявив, що республіка має прийняти росіян, які їдуть через мобілізацію. Він не погодився з Ліпавскі, який вважав, що такі обставини не відповідають умовам для видачі гуманітарної візи.



У свою чергу, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіал повідомив, що республіка ставитиметься до тих, хто хоче уникнути мобілізації, як до всіх прохачів притулку — заяви таких громадян розглянуть «у рамках стандартної процедури».



3 жовтня МЗС Чехії закликало своїх громадян залишити росію через загрозу їхній безпеці. У відомстві попередили, що через оголошення «часткової мобілізації» громадян республіки, які мають і російський паспорт, можуть призвати в армію для відправки на війну з Україною.