Чехія заморозить усі без винятку державні активи росії на своїй території

07:35 16 листопада Київ, Україна

Уряд Чехії вчора, 15 листопада, ухвалив рішення про заморожування всіх російських державних активів на своїй території.



Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

На засіданні уряду міністри вирішили розширити список санкцій Чехії. Зокрема, туди внесли підприємство з управління активами за кордоном "Управління справами президента росії", яке контролювало багато нерухомості в Празі та Карлових Варах, а фізичні та юридичні особи, які орендують таке майно, зобов'язані й надалі платити за оренду.

"На мою пропозицію уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чеській Республіці", - написав він у соціальній мережі X (раніше Twitter).

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липовський наголосив, що на цьому комерційна діяльність, завдяки якій росія фінансує вбивства українців, закінчується.

Рішення чеського уряду привітали в українському МЗС.