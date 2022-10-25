Чехія закриває кордони для росіян

16:38 25 жовтня Київ, Україна

З 25 жовтня росіяни з шенгенськими візами будь-якої держави ЄС не допускаються на територію Чехії.



Таке рішення було ухвалено чеським урядом на пропозицію Міністерства закордонних справ.

"У той час, як в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики і на людей, які просто їдуть на роботу, щодня через міжнародний аеропорт до Чехії виїжджають до 200 громадян росії. Саме тому ми домовилися, що у в'їзді буде відмовлено тим громадянам росії, які прибувають на територію Чехії через зовнішні кордони Шенгенської зони – тобто через наш міжнародний аеропорт – з метою туризму, спорту чи культури”, – пояснив рішення міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

Таким чином Чехія приєднується до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які раніше вже закрили свої кордони для російських туристів.