Чехія закриває кордони для росіян
16:38 25 жовтня Київ, Україна
З 25 жовтня росіяни з шенгенськими візами будь-якої держави ЄС не допускаються на територію Чехії.
Таке рішення було ухвалено чеським урядом на пропозицію Міністерства закордонних справ.
"У той час, як в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики і на людей, які просто їдуть на роботу, щодня через міжнародний аеропорт до Чехії виїжджають до 200 громадян росії. Саме тому ми домовилися, що у в'їзді буде відмовлено тим громадянам росії, які прибувають на територію Чехії через зовнішні кордони Шенгенської зони – тобто через наш міжнародний аеропорт – з метою туризму, спорту чи культури”, – пояснив рішення міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.
Таким чином Чехія приєднується до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які раніше вже закрили свої кордони для російських туристів.
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