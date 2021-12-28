Чехія висилає всіх співробітників російського посольства в Празі

09:30 18 квітень Київ, Україна

Триває дипломатичне фіаско Росії. Цього разу Чехія змушена виставити з країни 18 співробітників російського посольства. Як повідомляє чеський сайт Novinky, про це рішення заявив 17 квітня глава МЗС країни Ян Гамачек.

"Я як міністр закордонних справ Чехії прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були нашими спецслужбами чітко визначені як офіцери російських спецслужб СЗР і ГРУ. Протягом 48 годин Чехію повинні покинути 18 співробітників російського посольства", - сказав він.

В країні не виключають, що Москва може стояти за вибухом складів боєприпасів в 2014 році. Про це повідомив прем'єр-міністр Андрій Бабіш.

Відзначимо, Гамачек мав 19 квітня відвідати Росію для переговорів про отримання вакцини проти коронавірусу Супутник V, але вчора скасував візит.

Нагадаємо, вчора Росія оголосила про висилку українського консула, який нібито намагався купити секретну інформацію. У відповідь Україна висилає старшого дипломата посольства Росії в Києві.

Днем раніше РФ у відповідь на висилку 10 своїх дипломатів з Вашингтона оголосила про висилку 10 американських дипломатів, а також п'яти польських.