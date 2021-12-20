Чехія обрала нового главу уряду

06:36 29 листопад Київ, Україна

У неділю, 28 листопада, прем'єр-міністром Чехії було призначено Петра Фіалу. Про це повідомили в Офісі Президента країни Мілоша Земана.



Згідно з інформацією, 57-річного Фіалу призначив Земан, у якого нещодавно діагностували COVID-19. Церемонія відбулася у президентській резиденції Lany Chateau поблизу Праги.



Очікувалося, що Земан призначить Фіалу 26 листопада, але президента терміново доправили до лікарні після того, як тест на COVID-19 показав позитивний результат.