Чехія ввела санкції щодо сім'ї глави російської корпорації, яка випускає крилаті ракети

Чехія запровадила санкції щодо сім'ї глави найбільшого російського оборонного холдингу "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова, розробки якого використовуються для обстрілів України.
Під обмеження потрапив сам Обносов, а також дочка Ольга Зорікова та її чоловік Ростислав.
Борис Обносов є генеральним директором російської державної холдингової компанії КТРО, яка виробляє системи озброєння та забезпечує ними збройні сили росії.
За даними чеського уряду, Зорікови отримали особисту вигоду від своїх зв'язків із Обносовим. Вони володіють та користуються елітною нерухомістю та автомобілями в Чехії. Окрім того, Ользі Зоріковій належать 20% акцій КТРО.
Ростислав Зоріков є постійним резидентом Чехії щонайменше з червня 2020 року і володіє нерухомістю на території Праги вартістю понад 100 мільйонів крон.
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