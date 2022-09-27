Чехія тимчасово ввела контроль на кордоні зі Словаччиною

Через нелегальних мігрантів влада Чехії ввела тимчасовий контроль на своїх кордонах зі Словаччиною.
Про це у вівторок, 27 вересня, повідомляє Euractiv.
Зазначається, що чеський кордон перетинає дедалі більша кількість нелегальних мігрантів, більшість із яких - сирійці, які прибувають до ЄС із Туреччини.
Зазначається, що чеський кордон перетинає дедалі більша кількість нелегальних мігрантів, більшість із яких - сирійці, які прибувають до ЄС із Туреччини.
Також поряд із нелегальною міграцією існує організована злочинність, наприклад, контрабанда, яка також останнім часом зросла.
Для вирішення цієї проблеми МВС хоче запропонувати більш суворе покарання тим, хто активно займається контрабандою.
Для вирішення цієї проблеми МВС хоче запропонувати більш суворе покарання тим, хто активно займається контрабандою.
Більшість мігрантів потрапляють на територію Чехії лише для того, щоб дістатися сусідньої Німеччини.
З четверга (29 вересня) чеська поліція розпочинає десятиденний прикордонний контроль відповідно до Шенгенського кодексу. Протягом цього періоду будуть розглянуті подальші заходи, включаючи продовження контролю у разі потреби.
Уряд Чехії проінформував про це сусідні країни та єврокомісара з питань внутрішніх справ Ілву Йохансон.
Уряд також хоче обговорити це питання зі своїми партнерами у Вишеградській четвірці - Словаччиною, Польщею, Угорщиною, а також з Австрією, повідомив міністр внутрішніх справ.
Уряд Чехії проінформував про це сусідні країни та єврокомісара з питань внутрішніх справ Ілву Йохансон.
Уряд також хоче обговорити це питання зі своїми партнерами у Вишеградській четвірці - Словаччиною, Польщею, Угорщиною, а також з Австрією, повідомив міністр внутрішніх справ.
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