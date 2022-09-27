Чехія тимчасово ввела контроль на кордоні зі Словаччиною

15:04 27 вересня Київ, Україна

Через нелегальних мігрантів влада Чехії ввела тимчасовий контроль на своїх кордонах зі Словаччиною.

Про це у вівторок, 27 вересня, повідомляє Euractiv.



Зазначається, що чеський кордон перетинає дедалі більша кількість нелегальних мігрантів, більшість із яких - сирійці, які прибувають до ЄС із Туреччини.

"Ми переживаємо безпрецедентну ситуацію з погляду нелегальної міграції. З початку 2022 року поліція затримала лише 11 000 нелегальних мігрантів на території Чехії", - повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Також поряд із нелегальною міграцією існує організована злочинність, наприклад, контрабанда, яка також останнім часом зросла.



Для вирішення цієї проблеми МВС хоче запропонувати більш суворе покарання тим, хто активно займається контрабандою.

"Ми вичерпали всі стандартні варіанти", - сказав Ракушан, пояснюючи, чому країна вирішила запровадити прикордонний контроль зі Словаччиною, своїм найближчим союзником.

Більшість мігрантів потрапляють на територію Чехії лише для того, щоб дістатися сусідньої Німеччини.

"Ця ситуація викликала знервованість навіть на німецькому боці кордону", - пояснив Ракушан.

З четверга (29 вересня) чеська поліція розпочинає десятиденний прикордонний контроль відповідно до Шенгенського кодексу. Протягом цього періоду будуть розглянуті подальші заходи, включаючи продовження контролю у разі потреби.



Уряд Чехії проінформував про це сусідні країни та єврокомісара з питань внутрішніх справ Ілву Йохансон.



Уряд також хоче обговорити це питання зі своїми партнерами у Вишеградській четвірці - Словаччиною, Польщею, Угорщиною, а також з Австрією, повідомив міністр внутрішніх справ.