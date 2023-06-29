Чехія включила російського олігарха та його сина до списку санкцій

19:18 29 червня Київ, Україна

Чехія ухвалила рішення про включення російського олігарха Володимира Євтушенкова та його сина Фелікса до національного списку санкцій. Їх звинувачують у фінансуванні військово-промислового комплексу Російської Федерації.



Повідомлення про це надійшло від Radio Prague International.



Включення до списку санкцій означає, що Євтушенкову заборонено в'їзд до Чехії, а також здійснення будь-яких фінансових операцій через чеські структури, а їхні активи в країні будуть заморожені.. У той же час, Чехія пропонує включити ці імена також до списку санкцій Європейського союзу.



Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський повідомив, що є дані про наявність власності Євтушенкова у Чеській Республіці..

"Питанням займеться Управління фінансового аналізу, яке має можливість заморозити активи. Крім того, слід зазначити, що їхній бізнес у Росії є частиною військово-промислового комплексу", - зазначив міністр Липавський.



Липавський описав Володимира Євтушенкова як одного з провідних російських бізнесменів, який надає значні ресурси російському уряду разом із своїм сином.

"У минулому він часто бував на території Чехії, але після рішення уряду більше не зможе цього робити", - додав Липавський.



За документом, Євтушенков має довгострокові та тісні зв'язки з високопосадовцями та є членом кількох торгово-промислових палат, сприяючи роботі стратегічно важливих секторів російської економіки, які є основним джерелом доходів для держави та уряду Росії.