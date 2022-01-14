Чехія: тисячі людей вийшли на акцію проти президента Земана

15:11 30 квітень Київ, Україна

Тисячі громадян Чехії вийшли на акції протесту з вимогою відставки чинного президента Мілоша Земана.

Про це повідомляє AP.



Акція протесту пройшла на Вацлавській площі в центрі Праги. Також мітинги пройшли в десятках інших міст по всій країні.



Протестувальники закликали верхню палату парламенту пред'явити Земану звинувачення в державній зраді. Вони заявляли, що недавні коментарі президента Чехії були на боці Росії і ставили під сумнів висновки служби безпеки і розвідки про вибух 2014 року.



Повідомляється, що сенат Чехії вже оголосив, що такий крок розглядається.