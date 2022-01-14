Чехія: тисячі людей вийшли на акцію проти президента Земана

Тисячі громадян Чехії вийшли на акції протесту з вимогою відставки чинного президента Мілоша Земана.
Про це повідомляє AP.
Акція протесту пройшла на Вацлавській площі в центрі Праги. Також мітинги пройшли в десятках інших міст по всій країні.
Протестувальники закликали верхню палату парламенту пред'явити Земану звинувачення в державній зраді. Вони заявляли, що недавні коментарі президента Чехії були на боці Росії і ставили під сумнів висновки служби безпеки і розвідки про вибух 2014 року.
Повідомляється, що сенат Чехії вже оголосив, що такий крок розглядається.
Акція протесту пройшла на Вацлавській площі в центрі Праги. Також мітинги пройшли в десятках інших міст по всій країні.
Протестувальники закликали верхню палату парламенту пред'явити Земану звинувачення в державній зраді. Вони заявляли, що недавні коментарі президента Чехії були на боці Росії і ставили під сумнів висновки служби безпеки і розвідки про вибух 2014 року.
Повідомляється, що сенат Чехії вже оголосив, що такий крок розглядається.
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