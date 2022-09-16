Чехія викрила російського шпигуна в МЗС

14:28 16 вересня Київ, Україна

Один із співробітників Міністерства закордонних справ Чехії роками співпрацював зі Службою зовнішньої розвідки (СЗР) росії та надавав їй секретну інформацію.

Про це повідомило чеське видання Deník N у четвер, 16 вересня.



Відомо, що це висококваліфікований співробітник, який має доступ до секретної інформації. Він працював у міністерстві з 1990-х років та окрім головного офісу в Празі працював також у посольствах Чехії, зокрема, в одній з африканських країн.



Служба безпеки та інформації Чехії (BIS) повідомила прем'єр-міністра та міністра закордонних справ про справу у першому півріччі цього року.



За даними газети, BIS виявила, що Служба зовнішньої розвідки росії мала джерело конфіденційної інформації в чеському міністерстві закордонних справ ще кілька років тому. Його ідентифікували та спостерігали.

"Російська розвідка скористалася його слабкістю до жінок і грошей", – цитує газета одне із своїх дипломатичних джерел.

Глава МЗС Чехії Ян Липавський підтвердив викриття "крота" у міністерстві та розповів, що той більше не працює у відомстві.