Чехія викрила російського шпигуна в МЗС

Один із співробітників Міністерства закордонних справ Чехії роками співпрацював зі Службою зовнішньої розвідки (СЗР) росії та надавав їй секретну інформацію.
Про це повідомило чеське видання Deník N у четвер, 16 вересня.
Відомо, що це висококваліфікований співробітник, який має доступ до секретної інформації. Він працював у міністерстві з 1990-х років та окрім головного офісу в Празі працював також у посольствах Чехії, зокрема, в одній з африканських країн.
Служба безпеки та інформації Чехії (BIS) повідомила прем'єр-міністра та міністра закордонних справ про справу у першому півріччі цього року.
За даними газети, BIS виявила, що Служба зовнішньої розвідки росії мала джерело конфіденційної інформації в чеському міністерстві закордонних справ ще кілька років тому. Його ідентифікували та спостерігали.
Відомо, що це висококваліфікований співробітник, який має доступ до секретної інформації. Він працював у міністерстві з 1990-х років та окрім головного офісу в Празі працював також у посольствах Чехії, зокрема, в одній з африканських країн.
Служба безпеки та інформації Чехії (BIS) повідомила прем'єр-міністра та міністра закордонних справ про справу у першому півріччі цього року.
За даними газети, BIS виявила, що Служба зовнішньої розвідки росії мала джерело конфіденційної інформації в чеському міністерстві закордонних справ ще кілька років тому. Його ідентифікували та спостерігали.
Глава МЗС Чехії Ян Липавський підтвердив викриття "крота" у міністерстві та розповів, що той більше не працює у відомстві.
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