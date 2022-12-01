Чехія продовжила візи тимчасового захисту для українців до кінця березня 2024 року

11:52 01 грудня Київ, Україна

Уряд Чехії затвердив продовження віз тимчасового захисту для українських біженців до кінця березня 2024 року – сьогодні цей термін обмежений березнем 2023 року.



Про це повідомляє Czech Radio.



Проєкт рішення ще має розглянути парламент, повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.



На думку МВС, стан війни в Україні не свідчить про те, що біженці зможуть повернутися додому найближчим часом.



Статус тимчасового захисту дає українським біженцям можливість користуватись у Чехії системою охорони здоров'я та освіти та надає вільний доступ на ринок праці.



Для продовження візи громадяни України мають пройти реєстрацію спочатку в електронній формі, а потім особисто.



За словами Віта Ракушана, це дозволить державним структурам з'ясувати, скільки біженців постійно перебуває на території Чеської Республіки.



З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого Чехія видала українським біженцям 463 804 візи тимчасового захисту, проте багато громадян України вже повернулися на батьківщину або поїхали до третіх країн.