Чехія визнала російський режим терористичним

18:41 03 листопада Київ, Україна

У Чехії на державному рівні режим у російській федерації визнаний терористичним. За відповідну резолюцію проголосували 12 із 14 депутатів Комітету із закордонних справ Чехії.

"Комітет із закордонних справ визначає нинішній російський режим як терористичний відповідно до резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи", - йдеться у відповідній резолюції.

У документі засуджується агресія росії проти України: напади на мирне населення, цивільні об'єкти та ключові об'єкти інфраструктури.

"Обстріли та розміщення військових підрозділів на території Запорізької атомної електростанції є загрозою для мирного населення не лише на території України. Прямі чи непрямі погрози застосувати ядерну зброю, а також хибні та безпідставні звинувачення України у плануванні використання зброї масового знищення є небезпечною ескалацією напруженості та загрозою європейській безпеці", - йдеться у резолюції.

Євродепутати заявили, що дії армії росії відповідають ознакам військових злочинів і злочинів проти людства. У зв'язку з цим винні мають бути покарані.



Комітет підтримав зусилля міністра закордонних справ Яна Липавського щодо створення спеціального трибуналу для всіх причетних до російської військової агресії.