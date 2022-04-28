Чехія: президент вимагає від контррозвідки інформацію про діяльність спецслужб РФ в країні

11:50 30 листопада Київ, Україна

Глава Чехії Мілош Земан вимагає від контррозвідки країни в терміновому порядку надати йому повну інформацію і докази про всю діяльність спецслужб Російської Федерації на території республіки.

Про це повідомляють чеські ЗМІ з посиланням на високопоставлені джерела.



Таке доручення від голови держави керівник контррозвідки Міхал Коуделка отримав цієї осені. Президент наділений правом вимагати від цієї чеської спецслужби виконання визначених ним завдань. Про це доручення було інформовано і уряд Чехії. Передбачається, що на майбутньому тижні питання про це буде розглянуто на засіданні парламентського комітету з контролю за діяльністю спецслужб.



Земан зажадав від контррозвідки інформацію про операції, що проводяться в республіці російськими спецслужбами, імена їхніх співробітників і чеських громадян, які з ними взаємодіють. Президент також наполягає, щоб контррозвідка конкретизувала процес співпраці цих чехів з агентами.



Президент Чехії, крім того, зажадав від контррозвідки відомості, що підтверджують твердження американських спецслужб про те, що відбувається в Чехії відмивання "брудних грошей" угрупованнями організованої злочинності з Росії.



Прессекретар глави держави Іржі Овчачек повідомив, що йому нічого не відомо про це доручення Земана. Представники контррозвідки відмовилися коментувати інформацію... Тим часом глава адміністрації президента Чехії Мирослав Минарж заявив журналістам, що контррозвідка "повинна обґрунтовувати твердження, з якими виступає".



Контррозвідка в своїх звітах, відкрита частина яких доступна громадськості, щорічно затверджує, що діяльність російських спецслужб представляє одну з основних загроз для національної безпеки Чехії.