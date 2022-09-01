Чехія запропонує ЄС обговорити заборону шенгенських віз для громадян росії

20:06 12 серпня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Чехії запропонує країнам ЄС обговорити заборону шенгенських віз для громадян росії.

 
Про це заявив глава МЗС Чехії Ян Липавський, повідомляє французьке інформагентство AFP у п'ятницю, 12 серпня.

Питання планується обговорити під час зустрічі глав МЗС у Празі, яку заплановано на кінець серпня.
 
"В умовах російської агресії, яку кремль продовжує нагнітати, не може бути й мови про спільний туризм для громадян росії", - зазначив він.
 
Єврокомісія готова обговорювати пропозиції щодо подальших санкцій проти росії. Проте ще зарано коментувати можливе припинення видачі туристичних віз росіянам.