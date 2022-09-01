Чехія запропонує ЄС обговорити заборону шенгенських віз для громадян росії

20:06 12 серпня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Чехії запропонує країнам ЄС обговорити заборону шенгенських віз для громадян росії.

Про це заявив глава МЗС Чехії Ян Липавський, повідомляє французьке інформагентство AFP у п'ятницю, 12 серпня.



Питання планується обговорити під час зустрічі глав МЗС у Празі, яку заплановано на кінець серпня.

"В умовах російської агресії , яку кремль продовжує нагнітати, не може бути й мови про спільний туризм для громадян росії", - зазначив він.

Єврокомісія готова обговорювати пропозиції щодо подальших санкцій проти росії. Проте ще зарано коментувати можливе припинення видачі туристичних віз росіянам.