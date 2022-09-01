Чехія запропонує ЄС обговорити заборону шенгенських віз для громадян росії

Міністерство закордонних справ Чехії запропонує країнам ЄС обговорити заборону шенгенських віз для громадян росії.
Про це заявив глава МЗС Чехії Ян Липавський, повідомляє французьке інформагентство AFP у п'ятницю, 12 серпня.
Питання планується обговорити під час зустрічі глав МЗС у Празі, яку заплановано на кінець серпня.
Питання планується обговорити під час зустрічі глав МЗС у Празі, яку заплановано на кінець серпня.
Єврокомісія готова обговорювати пропозиції щодо подальших санкцій проти росії. Проте ще зарано коментувати можливе припинення видачі туристичних віз росіянам.
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