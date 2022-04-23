Чехія подала заявку на місце РФ у Раді ООН з прав людини

На місце, яке звільнилося після виключення Росії із Ради ООН з прав людини, претендує Чехія. Як повідомляє МЗС країни, заявку про намір зайняти це місце вже подано.
Як відомо, Генасамблея ООН проголосувала за усунення Росії від Ради з прав людини 7 квітня.
Рада ООН з прав людини – міжнародний правозахисний орган. Відповідає за дотримання та захист прав людини. Є допоміжним органом Генасамблеї ООН.
Україна закликає реформувати ООН Зокрема, Київ пропонує позбавити Росію права вето в Раді безпеки ООН.
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