Чехія подала заявку на місце РФ у Раді ООН з прав людини

12:28 23 квітня Київ, Україна

На місце, яке звільнилося після виключення Росії із Ради ООН з прав людини, претендує Чехія. Як повідомляє МЗС країни, заявку про намір зайняти це місце вже подано.

"Росія має нести відповідальність за агресію, людські страждання та руйнування в Україні. Тому її членство у Раді ООН з прав людини було призупинено. Чехія хоче замінити Росію у Раді, ми щойно представили кандидатуру. Захист прав людини є пріоритетом чеського уряду. Нашим зобов'язанням", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Генасамблея ООН проголосувала за усунення Росії від Ради з прав людини 7 квітня.

Рада ООН з прав людини – міжнародний правозахисний орган. Відповідає за дотримання та захист прав людини. Є допоміжним органом Генасамблеї ООН.

Україна закликає реформувати ООН Зокрема, Київ пропонує позбавити Росію права вето в Раді безпеки ООН.