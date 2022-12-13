Чехія планує працевлаштувати в оборонній промисловості українців

Чеський уряд планує працевлаштувати в оборонній промисловості до кількох тисяч українських фахівців.
Про це повідомляє Чеське радіо.
За словами заступника міністра оборони Чехії Томаша Копечни, в Україні десятиліттями готувалися фахівці, яких поки що немає в їхній країні. Тому робота українських інженерів та техніків посилить обороноздатність одночасно Чехії, України та НАТО.
Він зазначив, що українські фахівці працюватимуть над ремонтом та модернізацією важкої військової техніки. Крім того, у 2023 році в Чехії має розпочатися виробництво деяких ключових систем та компонентів.
Про це повідомляє Чеське радіо.
За словами заступника міністра оборони Чехії Томаша Копечни, в Україні десятиліттями готувалися фахівці, яких поки що немає в їхній країні. Тому робота українських інженерів та техніків посилить обороноздатність одночасно Чехії, України та НАТО.
Він зазначив, що українські фахівці працюватимуть над ремонтом та модернізацією важкої військової техніки. Крім того, у 2023 році в Чехії має розпочатися виробництво деяких ключових систем та компонентів.
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