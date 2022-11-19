Чехія планує розгорнути програму навчання українських солдатів

Чехія у 2023 році планує запустити програму навчання українських військовослужбовців. Про це заявила глава Міністерства оборони Чехії Яна Чорнохова, повідомляє Sky News.
Вона додала, що це коштуватиме Чехії близько 41,6 мільйона доларів.
Також повідомляється, що програма навчання буде запущена з першою групою військовослужбовців цього року і буде об'єднана із запланованою програмою навчання Європейського Союзу для України.
Також повідомляється, що програма навчання буде запущена з першою групою військовослужбовців цього року і буде об'єднана із запланованою програмою навчання Європейського Союзу для України.
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