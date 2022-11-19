Чехія планує розгорнути програму навчання українських солдатів

08:22 17 листопада Київ, Україна

Чехія у 2023 році планує запустити програму навчання українських військовослужбовців. Про це заявила глава Міністерства оборони Чехії Яна Чорнохова, повідомляє Sky News.

"Чорнохова сказала, що навчання проводитимуться у п'ять чотиритижневих циклів, у кожному з яких візьмуть участь до 800 військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Вона додала, що це коштуватиме Чехії близько 41,6 мільйона доларів.



Також повідомляється, що програма навчання буде запущена з першою групою військовослужбовців цього року і буде об'єднана із запланованою програмою навчання Європейського Союзу для України.