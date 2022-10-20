Чехія планує передати Україні військову техніку на суму 22 мільйони крон

07:22 20 жовтня Київ, Україна

Чехія направить в Україну новий пакет воєнної допомоги. Про це повідомила голова чеського Міністерства оборони Яна Чорнохова на своїй сторінці у Twitter.

"Ми тримаємо слово і продовжуємо підтримувати Україну військовими поставками. На засіданні уряду я продовжую виносити пропозиції... передати військову техніку, що ми можемо віддати. Два тижні тому – майже на 400 мільйонів, а сьогодні – на 22 мільйони крон”, - розповіла чиновниця.

Також голова Міноборони Чехії вибачилася, що "не може сказати конкретно", про яку саме військову допомогу йдеться.