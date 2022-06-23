Чехія відмовилася видавати візи та ПП росіянам до кінця березня 2023 року

13:50 23 червня Київ, Україна

Влада Чехії ввела заборону на видачу віз та посвідки на проживання (ПП) громадянам росії та білорусі до березня 2023 року, але є низка винятків.

Про це повідомляє видання Ceske Noviny.



Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Чехія призупинила видачу нових віз росіянам та білорусам. Тепер уряд прийняв пропозицію, що визначає терміни цього обмеження.



Таке рішення має захистити зовнішньополітичні інтереси Чехії через вторгнення росії в Україну. Мета обмеження - тиснути на рф і білорусь, що підтримує вторгнення, для завершення війни і захисту інтересів Чехії.



Однак обмеження з візами стосуватимуться не всіх. Наприклад, росіяни та білоруси, які вже мають посвідку на проживання, зможуть її продовжити. Отримати візу чи ПП зможуть білоруси та росіяни, які є членами родини громадянина Чехії чи іншої країни ЄС.

Також зберігається можливість отримання візи та посвідки на проживання, "якщо перебування заявника відповідає інтересам Чеської Республіки і цей інтерес підтверджено міністром закордонних справ".