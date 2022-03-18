Чехія не допустить Росію і Китай до будівництва АЕС

17:08 16 червня Київ, Україна

Парламент Чехії заборонив залучати компанії з РФ і Китаю до будівництва нового блоку електростанції Дуковани.
 
Про це повідомляє чеське інформагентство CTK в середу, 16 червня.

Відзначається, що для добудови АЕС можна використовувати технології тільки від постачальників з держав, що приєдналися до міжнародної угоди про держзакупівлі для будівництва. Росія і Китай не входять в перелік цих країн.

Віцепрем'єр і глава Мінпромторгу Чехії Карел Гавлічек погодився з цією поправкою.

Нагадаємо, в квітні влада Чехії виключила Росатом з тендеру на розширення АЕС Дуковани на тлі шпигунського скандалу. До тендеру будуть запрошені компанії з Франції, Південної Кореї і США. Росатом тоді назвав це рішення неринковим, зазначивши, що "мирний атом" повинен бути поза політикою.