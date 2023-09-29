Чехія має намір визнати росію головною загрозою

09:44 29 вересня Київ, Україна

Чехія у своїй новій оборонній стратегії визнає росію як "найсерйознішу загрозу для країни". Цей крок, як повідомляється, надасть уряду більше ресурсів для зміцнення оборонного сектору.



Інформацію про це надав портал Seznam Správy у четвер, 28 вересня.



Згідно з наявним у видання документом, ця позиція знаходиться на фінальній стадії затвердження.

У документі Міністерства оборони Чехії йдеться: "Ймовірність військового нападу на Чехію або одну з держав НАТО та ЄС є найвищою з часів закінчення холодної війни. Росія становитиме найсерйознішу загрозу безпеці Чеської Республіки та її союзників у довгостроковій перспективі".

Нова стратегія наголошує на необхідності членства Чехії в НАТО, особливо у світлі подій в Україні, і закликає Альянс стримувати потенційних противників та гарантувати захист від можливої агресії.



Документ також наголошує на зростаючій агресивності росії та оголошує головним завданням оборонної політики Чехії всебічну підготовку до довгострокової оборонної війни високої інтенсивності з технічно розвиненим противником, оснащеним ядерною зброєю.



Згідно з новою стратегією, Чехія планує створити сильні та добре підготовлені збройні сили, а також готується до можливого перекидання великої кількості сил союзників.

Директор Департаменту оборонної політики та стратегії Міністерства оборони Ян Йіреш наголошує: "Чехія займає особливу позицію в оборонних планах альянсу через наше географічне розташування. Очевидно, що в рамках будь-яких заходів стримування чи навіть операції колективної оборони територією Чеської Республіки рухатимуться десятки тисяч військових союзників».

Важливо відзначити, що нова стратегія також наголошує на важливості активної підтримки оборони Чеської Республіки не лише професійними військовими, а й підготовленими резервістами, які відіграють значну роль у забезпеченні національної безпеки.