Чехія до кінця року отримає 20 польських водневих автобусів

10:03 23 грудень Київ, Україна

Чеська Республіка до кінця року отримає перші водневі автобуси виробництва польської компанії Solaris Bus&Coach. Згідно з підписаною угодою з муніципальною владою Усті-над-Лабем, двадцять автобусів Urbino 12 на водневих паливних елементах будуть виведені на вулиці міста для декарбонізації транспортного сектора, повідомляє H2 View.



Представлений у 2019 році водневий автобус Solaris Urbino 12 здатний проїхати 350 км на одній заправці воднем. Автобус має два електродвигуни та оснащений системою клімат-контролю, яка використовує тепло, що виділяється модулем водневих паливних елементів.



Чехія поповнює список країн, які замовляють автобуси Solaris на водневих паливних елементах. Разом з Німеччиною, Італією, Польщею, Швецією та Нідерландами, які прагнуть інтегрувати Urbino 12 у дороги країни.



«За роки свого існування ми поставили до Чеської Республіки понад 1200 автобусів та тролейбусів, дизельних та газових. Останній контракт на постачання 20 водневих автобусів новаторський. Я хотів би привітати перевізника Dopravní podnik міста Ústí nad Labem з цією престижною інвестицією», – сказав член правління Solaris із продажу та післяпродажного обслуговування Петрос Спінаріс.