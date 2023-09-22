Чехія та Швеція обговорюють можливість навчати українських пілотів на винищувачах Gripen

Прага проводить переговори зі Стокгольмом щодо можливості навчання українських пілотів на винищувачах Gripen на чеській території.
Про це повідомила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова під час відкритої дискусії 22 вересня, повідомляє Radio Prague International.
Чиновниця нагадала, що навесні та влітку на полігоні Лібава в Оломоуку тренувалися близько 2 000 військовослужбовців України. Згідно з раніше прийнятим рішенням уряду, було поставлено метою підготувати до кінця 2023 року на чеській території близько 4 000 українських бійців.Чорнохова наголосила, що Чехія продовжить надавати підтримку Україні, у тому числі постачання зброї.
Чиновниця нагадала, що навесні та влітку на полігоні Лібава в Оломоуку тренувалися близько 2 000 військовослужбовців України. Згідно з раніше прийнятим рішенням уряду, було поставлено метою підготувати до кінця 2023 року на чеській території близько 4 000 українських бійців.
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