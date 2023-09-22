Чехія та Швеція обговорюють можливість навчати українських пілотів на винищувачах Gripen

19:59 22 вересня Київ, Україна

Прага проводить переговори зі Стокгольмом щодо можливості навчання українських пілотів на винищувачах Gripen на чеській території.





Чиновниця нагадала, що навесні та влітку на полігоні Лібава в Оломоуку тренувалися близько 2 000 військовослужбовців України. Згідно з раніше прийнятим рішенням уряду, було поставлено метою підготувати до кінця 2023 року на чеській території близько 4 000 українських бійців. Чорнохова наголосила, що Чехія продовжить надавати підтримку Україні, у тому числі постачання зброї. Про це повідомила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова під час відкритої дискусії 22 вересня, повідомляє Radio Prague International.Чиновниця нагадала, що навесні та влітку на полігоні Лібава в Оломоуку тренувалися близько 2 000 військовослужбовців України. Згідно з раніше прийнятим рішенням уряду, було поставлено метою підготувати до кінця 2023 року на чеській території близько 4 000 українських бійців.Чорнохова наголосила, що Чехія продовжить надавати підтримку Україні, у тому числі постачання зброї.