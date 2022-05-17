Чехія хоче координувати збір доказів військових злочинів росіян в Україні

Міністр юстиції Чехії Павло Блажек заявив, що Чехія хоче разом з іншими країнами, які також розслідують військові злочини в Україні, координувати збір доказів для судового процесу.
Про це повідомляє Радіо Прага.
Павло Блажек та Верховний прокурор Чехії Ленка Брадачева обговорили це питання з головою Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі Петром Хофманським. За словами Брадачевої, не можна виключити, що для розгляду злочинів, скоєних під час російського вторгнення в Україну, буде створено особливий трибунал.
Окрім України, розслідування веде кілька країн, переважно європейських, зокрема, Чехія та безпосередньо Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.
16 травня у штаб-квартирі МКС у Гаазі представники Чехії обговорили з Хофманським питання ефективного ведення роботи на всіх рівнях.
Про це повідомляє Радіо Прага.
Павло Блажек та Верховний прокурор Чехії Ленка Брадачева обговорили це питання з головою Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі Петром Хофманським. За словами Брадачевої, не можна виключити, що для розгляду злочинів, скоєних під час російського вторгнення в Україну, буде створено особливий трибунал.
Окрім України, розслідування веде кілька країн, переважно європейських, зокрема, Чехія та безпосередньо Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.
16 травня у штаб-квартирі МКС у Гаазі представники Чехії обговорили з Хофманським питання ефективного ведення роботи на всіх рівнях.
У Чехії розслідування веде Національний центр боротьби з організованою злочинністю, який, крім того, збирає свідчення українських біженців. Ту ж роботу проводить Велика Британія, Польща та країни Балтії.
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