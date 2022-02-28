Чехи підготували проєкт компенсації щодо вибухів у Врбетіце

10:19 01 червень Київ, Україна

Чеські юристи підготували компенсаційний проєкт, адресований російському керівництву через вибух на складі зброї у Врбетіце в 2014 році.

Про це Idnes заявив міністр закордонних справ країни Якуб Кулганек.



Кулганек уточнив, що Прага чекає необхідної інформації від органів, які ведуть розслідування, після чого звернеться до Москви. Очікується, що це відбудеться найближчим часом.



"Ми працюємо над цим (отриманням компенсації. - ред.) спільно з юристами Міністерства фінансів. У нас уже готовий певний проєкт", - сказав міністр.



Нагадаємо, влада Чехії оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у Врбетіце в 2014 році.



За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше в нападі на Скрипалів у Солсбері, у Великобританії.



У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.



Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.