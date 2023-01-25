Годинник Судного дня показує: світ на межі катастрофи. Винна росія?

16:04 25 січня Київ, Україна

Годинник Судного дня з'явився 1947 року як проєкт творців першої атомної бомби. Опівночі на годиннику символізує світовий ядерний катаклізм, і чим ближче стрілка, тим, на думку експертів-ядерників, світ ближче до катастрофи. І ось вчені пересунули стрілку символічного Годинника Судного дня на 10 секунд вперед. Тепер до кінця світу залишається 90 секунд.

Свідчення стрілки Годинника Судного дня періодично публікують на обкладинці журналу університету Чикаго Бюлетень учених-атомників. Куди перевести стрілки, вирішують рада директорів журналу та запрошені експерти, серед яких понад десяток лауреатів Нобелівської премії.

За всю свою історію годинник змінював своє становище лише 25 разів. Нинішнє зрушення до 90 секунд до опівночі - найближче до катастрофи за весь час існування годинника. За словами вчених, це переважно, хоч і не повністю, пов'язане з російсько-українською війною.

"Ми живемо в момент безпрецедентної небезпеки, і Годинник це відображає. 90 секунд до опівночі - найближчий до катаклізму час, який Годинник колись показував, і це рішення, до якого наші експерти ставляться дуже серйозно", - пояснює Рейчел Бронсон, президент і директор журналу.

Востаннє стрілка зрушувалась у 2020 році, тоді вона показала 100 секунд до півночі. У заяві вченої ради, що супроводжує це рішення, йдеться: "Війна росії проти України порушила серйозні питання про те, як взаємодіють держави, розмиваючи норми міжнародної поведінки, що лежать в основі успішного реагування на різні глобальні ризики. І що найгірше, погано завуальовані погрози росії застосувати ядерну зброю нагадують світу про те, що ескалація конфлікту – випадковість, намір чи прорахунок – це жахливий ризик”.

Експерти вказують, що через російське вторгнення Чорнобильський і Запорізький ядерні реактори фактично опинилися в зоні бойових дій, порушуючи міжнародні протоколи, що загрожує масштабним викидом радіоактивних матеріалів.

"Вірогідність виходу конфлікту з-під контролю залишається високою", - зазначають вчені.

Вчені звертають увагу, що останній договір про ядерну зброю між росією і США - договір про скорочення ядерних озброєнь СНО-3 - знаходиться під загрозою.

"Якщо обидві сторони не відновлять переговори і не знайдуть основи для подальших скорочень, термін дії договору закінчиться у лютому 2026 року, - йдеться у заяві експертів. - Це скасовує взаємне спостереження, посилить недовіру, спонукає перегони озброєнь і підвищить ймовірність обміну ядерними ударами".

Окрім війни в Україні, особливу тривогу вчених викликають значне розширення ядерного потенціалу Китаю, а також випробування ракет середньої та більшої дальності КНДР, зростання можливостей Ірану в цій сфері та розробка ядерного арсеналу в Індії.