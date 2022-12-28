Годинник некоректно працює через колір шкіри власника: Apple звинуватили в расовій дискримінації

18:57 28 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє AppleInsider.



Програма Blood Oxygen може вимірювати рівень кисню в крові на запит прямо із зап'ястя, надаючи користувачеві інформацію про його загальне самопочуття.



Житель Нью-Йорка Алекс Моралес стверджує, що він купив Apple Watch в період з 2020 по 2021 рік, знаючи, що годинник призначений для вимірювання рівня кисню в крові. Чоловік вважав, що годинник робить це незалежно від тону шкіри.



У позові також стверджується, що під час пандемії коронавірусу дослідники "підтвердили клінічну значимість расової упередженості пульсоксиметрії", використовуючи записи пацієнтів. Житель Нью-Йорка подав колективний позов проти Apple , стверджуючи, що оксиметр крові Apple Watch має "расову упередженість" щодо людей із темнішим відтінком шкіри.Про це повідомляє AppleInsider.Програма Blood Oxygen може вимірювати рівень кисню в крові на запит прямо із зап'ястя, надаючи користувачеві інформацію про його загальне самопочуття.Житель Нью-Йорка Алекс Моралес стверджує, що він купив Apple Watch в період з 2020 по 2021 рік, знаючи, що годинник призначений для вимірювання рівня кисню в крові. Чоловік вважав, що годинник робить це незалежно від тону шкіри.У позові також стверджується, що під час пандемії коронавірусу дослідники "підтвердили клінічну значимість расової упередженості пульсоксиметрії", використовуючи записи пацієнтів.

"Протягом десятиліть надходили повідомлення про те, що такі пристрої були значно менш точними при вимірюванні рівня кисню в крові залежно від кольору шкіри. Значення цього упередження у світі залишалося поза увагою до середини пандемії коронавірусу, яка збіглася з ширшим усвідомленням структурного расизму, що є у багатьох аспектах суспільства”, – йдеться у заяві.

Компанія Apple не відразу відповіла на цю заяву. Зараз на своєму сайті вона зазначила, що додаток Blood Oxygen призначений лише для загальних цілей фітнесу та гарного самопочуття.