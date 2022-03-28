Цензура та системне залякування: Жозеп Боррель випустив заяву через припинення виходу «Нової газети»

20:48 28 березня Київ, Україна

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель випустив заяву у зв'язку із припиненням виходу «Нової газети».

«Сьогодні російська незалежна газета „Нова газета“ була змушена припинити свою діяльність внаслідок цензури та системного залякування російською владою. Рішення, ухвалене „Новою газетою“, це результат системного тиску на незалежні ЗМІ, включаючи закордонні, а також соціальні мережі, організованого російською владою», — заявив голова європейської дипломатії.

Боррель особливо зазначив, що «Нова газета» здобула широке визнання далеко за межами Росії, її головний редактор Дмитро Муратов — лауреат Нобелівської премії миру, а шість співробітників видання, включаючи Ганну Політковську, «заплатили своїм життям за свою мужню роботу».



Європейський союз, заявив Боррель, «високо оцінює російські незалежні ЗМІ та окремих журналістів, які захищають цінності демократії, верховенства закону та свободи», продовжить їх підтримувати та «боротися з кампаніями Кремля з дезінформації».



Нагадаємо, «Нова газета» 28 березня отримала друге письмове попередження від Роскомнагляду — за згадку про НКО-«іноземний агент» без маркування. За російськими законами, за два попередження Роскомнагляду на рік ЗМІ загрожує відкликання ліцензії.



Після попередження від Роскомнагляду «Нова газета» оголосила, що призупиняє «випуск газети на сайті, в мережах та на папері — до закінчення спеціальної операції на території України».. "Іншого виходу немає. Для нас, і, знаю, для вас це страшне і важке рішення. Але треба зберегти нас один для одного», йдеться у листі редакції передплатникам.