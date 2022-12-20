Ціни на газ у Європі опустилися нижче 1200 доларів за тисячу кубометрів

11:22 20 грудня Київ, Україна

Прийнятий на загальноєвропейському рівні механізм граничних цін на газ , згідно з яким стеля встановлена на рівні $1,9 тисячі за тисячу кубів, обвалив вартість блакитного палива.

Ціни на газ на найбільшому європейському торговому майданчику TTF під час торгів вівторка опустилися до $1126 за тисячу кубів — мінімальне значення з середини листопада, свідчать дані торгів.



Увечері 19 грудня представники країн Євросоюзу погодили запровадження стелі цін на газ на території всього об'єднання. Стеля встановлена на рівні €180 за 1 MВт/год (приблизно $1,9 тисячі за 1 тисячу кубометрів). Європейська влада таким чином хоче обмежити наслідки різких стрибків цін на газ для власної економіки. Механізм працюватиме лише в тому випадку, якщо ф'ючерс на індекс TTF з експірацією в найближчий рік перевищує встановлену стелю протягом трьох днів. При цьому стеля не працюватиме, якщо різниця між ф'ючерсом і ціною зрідженого природного газу (ЗПГ) у Європі не буде вищою за €35. Це обмеження створене для того, щоб постачання ЗПГ до європейського регіону продовжували надходити, а не йшли на азіатські ринки.



Обмеження набирають чинності з 15 лютого 2023 року і триватимуть рівно рік. Механізм не торкнеться позабіржового ринку газу. При цьому є ймовірність, що в установленому порядку механізм не запрацює в принципі: міжнародна біржа ICE, яка управляє хабом TTF, зовсім пригрозила перевести торги з Європи, якщо введена стеля загрожуватиме бізнесу компанії. Основний ризик — потенційна хвиля маржин-колів гравців, які очікували на різке зростання цін на газ і купували форвардні контракти. Єврокомісія ж запевнила ICE, що у разі загрози проведенню біржових торгів стелю буде скасовано.



У росії на рішення Європи відреагували як завжди скептично. Прессекретар президента дмитро пєсков заявив, що стеля цін для торгівлі неприйнятна.

"Це порушення ринкового процесу ціноутворення, посягання на ринковий процес, будь-які посилання на стелю не можуть бути прийнятними", - заявив він.

На відміну від нафтової стелі, яка введена щодо тільки російської нафти, газова поширюється на всі постачання газу до ЄС. «Газпром» відмовився від коментарів, проте російська компанія ще восени звела свої поставки до мінімуму, європейська ж влада навіть у базовому сценарії закладає, що на «Газпром» у 2023 році розраховувати не доведеться.