Ціни та порожні АЗС: регіони росії турбуються через дефіцит палива

Російські регіони стикаються з нестачею палива на заправках, викликаючи занепокоєння серед населення та бізнесу. Ця проблема стосується не лише бензину, де ціни досягли історичних максимумів, а й дизельного палива.
За даними російського провладного видання, представники паливного бізнесу повідомляють про нестачу палива у кількох регіонах країни. Відсутність палива відчувається у Краснодарському краї, Астраханській та Волгоградській областях, а також у Новосибірській, Рязанській, Самарській областях, Калмикії та навіть в окупованому Криму.
На російських АЗС стали скаржитися на критично низькі залишки палива, зізнаються, що вони фактично "працюють із коліс". Окремі заправки у регіонах переживають дефіцит бензину марок АІ-92, АІ-95 та дизеля.
На думку експертів, аграріїв та учасників паливного ринку, причина дефіциту може бути пов'язана з порушенням термінів доставки палива залізничними магістралями. Повідомляється, що потяги з нафтопродуктами з центральної росії досягають кінцевих пунктів призначення на кілька тижнів пізніше за звичайні терміни. Ці затримки можуть стати однією з головних причин дефіциту на ринку.
Проте аналітик компанії Freedom Finance Global Володимир Чернов вважає, що дефіцит палива може бути пов'язаний із підвищенням експортних поставок бензину через падіння вартості рубля. Експорт стає більш вигідним варіантом, ніж продажі на внутрішньому ринку, і нафтові компанії активно збільшують експортні обсяги. Це також може вплинути на доступність палива на внутрішньому ринку.
За даними російського провладного видання, представники паливного бізнесу повідомляють про нестачу палива у кількох регіонах країни. Відсутність палива відчувається у Краснодарському краї, Астраханській та Волгоградській областях, а також у Новосибірській, Рязанській, Самарській областях, Калмикії та навіть в окупованому Криму.
На російських АЗС стали скаржитися на критично низькі залишки палива, зізнаються, що вони фактично "працюють із коліс". Окремі заправки у регіонах переживають дефіцит бензину марок АІ-92, АІ-95 та дизеля.
На думку експертів, аграріїв та учасників паливного ринку, причина дефіциту може бути пов'язана з порушенням термінів доставки палива залізничними магістралями. Повідомляється, що потяги з нафтопродуктами з центральної росії досягають кінцевих пунктів призначення на кілька тижнів пізніше за звичайні терміни. Ці затримки можуть стати однією з головних причин дефіциту на ринку.
Проте аналітик компанії Freedom Finance Global Володимир Чернов вважає, що дефіцит палива може бути пов'язаний із підвищенням експортних поставок бензину через падіння вартості рубля. Експорт стає більш вигідним варіантом, ніж продажі на внутрішньому ринку, і нафтові компанії активно збільшують експортні обсяги. Це також може вплинути на доступність палива на внутрішньому ринку.
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