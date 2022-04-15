Центральна Америка під владою урагану Йота: загинули дев'ять осіб

Уряд Гондурасу в допомогу постраждалим від урагану Йота, який накрив всю Центральну Америку, відкрив понад 600 тимчасових притулків для близько 13 тис. жителів.
Про це повідомило ABC News в середу, 18 листопада.
Досягнувши Нікарагуа, ураган Йота налетів на узбережжя з поривами вітру швидкістю 249 км/год. Ураган приніс з собою повені та зсуви в регіоні, його жертвами стали щонайменше дев'ять осіб.
Відзначається, що напередодні Гондурас закрив мости і шосе по всій країні.
Про це повідомило ABC News в середу, 18 листопада.
Досягнувши Нікарагуа, ураган Йота налетів на узбережжя з поривами вітру швидкістю 249 км/год. Ураган приніс з собою повені та зсуви в регіоні, його жертвами стали щонайменше дев'ять осіб.
Відзначається, що напередодні Гондурас закрив мости і шосе по всій країні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі