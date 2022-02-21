Центр Парижа хочуть звільнити від автомобілів до 2024 року

15:55 21 лютий Київ, Україна

Центр Парижа хочуть зробити майже повністю пішохідним до 2024 року. Там зможуть пересуватися служби таксі, комунальний транспорт та мешканці району.

Місцевий уряд обіцяв заборонити авторух у центрі міста у 2022 році, однак відклав реформу, «щоб краще підготуватися до змін».

Пішохідними стануть чотири райони на північ від Сени. Зокрема, там знаходяться собори Нотр-Дам-де-Парі та Сент-Шапель.
Водночас, замгородського голови Парижа Давид Бельяр каже, що навіть незважаючи на заборону на в'їзд автомобілів у 2024 році, у центральних районах автомобілями зможуть пересуватися люди, які «йдуть до театру чи в гості до друзів».

У серпні 2021 року у центрі Парижа знизили максимальну швидкість автомобілів до 30 км/год.