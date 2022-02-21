Центр Парижа хочуть звільнити від автомобілів до 2024 року

Центр Парижа хочуть зробити майже повністю пішохідним до 2024 року. Там зможуть пересуватися служби таксі, комунальний транспорт та мешканці району.
Місцевий уряд обіцяв заборонити авторух у центрі міста у 2022 році, однак відклав реформу, «щоб краще підготуватися до змін».
Місцевий уряд обіцяв заборонити авторух у центрі міста у 2022 році, однак відклав реформу, «щоб краще підготуватися до змін».
Пішохідними стануть чотири райони на північ від Сени. Зокрема, там знаходяться собори Нотр-Дам-де-Парі та Сент-Шапель.
Водночас, замгородського голови Парижа Давид Бельяр каже, що навіть незважаючи на заборону на в'їзд автомобілів у 2024 році, у центральних районах автомобілями зможуть пересуватися люди, які «йдуть до театру чи в гості до друзів».
У серпні 2021 року у центрі Парижа знизили максимальну швидкість автомобілів до 30 км/год.
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