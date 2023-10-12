Метою ХАМАС є знищення Ізраїлю - Блінкен

"Повідомлення, яке доношу до Ізраїлю, це те, що ви можете бути досить сильними, щоб захистити себе самотужки, але поки існують США, вам ніколи, ніколи не доведеться (це робити – ред.). Кожен, хто хоче миру та справедливості, має засудити правління угруповання ХАМАС. Ми знаємо, що ХАМАС не репрезентує палестинський народ або його законні прагнення жити з рівними заходами безпеки, свободи, можливостей справедливості та гідності", - наголосив Блінкен.