Метою ХАМАС є знищення Ізраїлю - Блінкен
17:08 12 жовтня Київ, Україна
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що метою бойовиків ХАМАС
є знищення Ізраїлю та євреїв.
Про це Ентоні Блінкен сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Тель-Авіві 12 жовтня.
"ХАМАС має лише одну мету – знищити Ізраїль та вбити євреїв. Кожен, хто хоче миру та справедливості, має засудити панування терору ХАМАС", – сказав Блінкен.
Держсекретар США зазначив, що необхідно вживати запобіжних заходів, щоб не завдати шкоди цивільним особам будь-якої національності. Крім того, Блінкен запевнив Нетаньяху у стабільній допомозі Ізраїлю з боку Сполучених Штатів.
"Повідомлення, яке доношу до Ізраїлю, це те, що ви можете бути досить сильними, щоб захистити себе самотужки, але поки існують США, вам ніколи, ніколи не доведеться (це робити – ред.). Кожен, хто хоче миру та справедливості, має засудити правління угруповання ХАМАС. Ми знаємо, що ХАМАС не репрезентує палестинський народ або його законні прагнення жити з рівними заходами безпеки, свободи, можливостей справедливості та гідності", - наголосив Блінкен.
Він додав, що США продовжують постачати боєприпаси для ізраїльської системи ППО "Залізний купол", а також інше оборонне обладнання. За словами Блінкена, перші вантажі американської військової підтримки вже прибули до Ізраїлю, але більшість ще в дорозі.
"Оскільки потреби Ізраїлю в обороні збільшуватимуться, ми будемо працювати з Конгресом, щоб забезпечити їх. І я можу вам сказати, що більшість обох партій у нашому Конгресі підтримують безпеку Ізраїлю", - сказав держсекретар США.
Зі свого боку, голова ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху заявив, що візит американської делегації до країни є ще одним прикладом однозначної підтримки Ізраїлю з боку Америки.
"ХАМАС показав, що є ворогом цивілізації. Різанина молодих людей на музичному фестивалі просто неба, розправа над цілими сім'ями, вбивство батьків на очах у їхніх дітей та вбивства дітей на очах у їхніх батьків. Спалення людей живцем. Обезголовлення. Викрадення дітей. І поводитися з ХАМАС слід так само як поводилися з ІДІЛ. Їх треба виплюнути із спільноти націй. Жоден лідер не повинен їх зустрічати. Жодна країна не повинна дати притулок їм. А тих, хто це робить, треба карати санкціями", - сказав Нетаньяху.
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