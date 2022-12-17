Ціль візиту путіна до Білорусі - спроба відновити наступ на Україну - ISW

12:30 17 грудня Київ, Україна

В Інституті вивчення війни (ISW) заявляють, що президент Росії Володимир Путін має намір чинити тиск на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою домогтися поступок щодо інтеграції двох країн під час візиту до Мінська, а також створити умови для нового наступу на Україну.

Зазначається, що Кремль прагне використати Союзну державу для встановлення російського контролю над Білоруссю.

Водночас Лукашенко вже створює інформаційні умови, щоб відхилити вимоги російської інтеграції, як він це робив десятиліттями.

Як додають в ISW, Лукашенко досі значною мірою чинив опір посиленим вимогам росії про інтеграцію та відмовлявся залучати білоруські сили для участі у російському вторгненні в Україну.

Візит до Мінська може вказувати на те, що Путін намагається створити умови для відновлення наступу на Україну, вважають військові аналітики.

ISW оцінює вторгнення Росії в Україну з Білорусі як низьке, але можливе.

Малоймовірно, що білоруські сили вторгнуться в Україну без російського ударного угруповання.. Не очевидно, що Лукашенко відправить білоруські війська воювати в Україні навіть разом із російськими військами.

Однак зустріч путіна та Лукашенка, як мінімум, сприятиме проведенню окремої російської інформаційної операції, спрямованої на те, щоб зламати волю України та готовність Заходу підтримувати Україну, – такі висновки роблять в Інституті вивчення війни.

Зазначається, що ця зустріч підкріпить російську інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб переконати українців та мешканців Заходу у тому, що росія може атакувати Україну з Білорусі.. Удари Росії по Києву, постійні перекидання військ у Білорусь і войовнича риторика, що триває, є частиною цієї інформаційної операції.

Нагадаємо, путін запланував на 19 грудня візит до столиці Білорусі.

Вчора, 16 грудня глава Кремля скликав Радбез, щоб обговорити з його постійними членами "взаємодія із сусідами за окремими напрямками".