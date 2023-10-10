ЦАХАЛ заявив, що атакував район пункту пропуску Рафах на кордоні Сектору Гази з Єгиптом

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що завдали удару по району Рафах у Секторі Гази. Там розташований пункт пропуску на кордоні з Єгиптом.
Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛу у соцмережі X.
עשרות מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר מעל 100 מטרות ברחבי שכולר. ביממה האחרונה צה"ל תקף מעל 250 מטרות במרחב השכונה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2023
כמו כן, צה"ל תקף במרחב רפיח, בין המטרות נתקפה מנהרה תת קרקיח ציוד ואמל"ח >> pic.twitter.com/LgSdqEDIl1
Крім цього, в Армії оборони Ізраїлю додали, що нещодавно десятки винищувачів атакували понад 100 цілей в Аль-Фуркані, а за останню добу ЦАХАЛ завдав ударів більш ніж по 250 об'єктах у цьому районі.
Представник посольства України в Єгипті Владислав Рудник розповів, що, незважаючи на інформацію про авіаналіт на пункт пропуску "Рафах" та його подальше закриття, дипломати опрацьовують питання евакуації українських громадян із Сектору Гази.
За словами Рудника, кількість охочих поїхати продовжує зростати.
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