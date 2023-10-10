ЦАХАЛ заявив, що атакував район пункту пропуску Рафах на кордоні Сектору Гази з Єгиптом

16:35 10 жовтня Київ, Україна

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що завдали удару по району Рафах у Секторі Гази. Там розташований пункт пропуску на кордоні з Єгиптом.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛу у соцмережі X.

"Серед цілей був підземний тунель, призначений для контрабанди обладнання та боєприпасів", - зазначили військові.

עשרות מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר מעל 100 מטרות ברחבי שכולר. ביממה האחרונה צה"ל תקף מעל 250 מטרות במרחב השכונה.

כמו כן, צה"ל תקף במרחב רפיח, בין המטרות נתקפה מנהרה תת קרקיח ציוד ואמל"ח >> pic.twitter.com/LgSdqEDIl1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2023

Крім цього, в Армії оборони Ізраїлю додали, що нещодавно десятки винищувачів атакували понад 100 цілей в Аль-Фуркані, а за останню добу ЦАХАЛ завдав ударів більш ніж по 250 об'єктах у цьому районі.