ЦАХАЛ заявив, що атакував район пункту пропуску Рафах на кордоні Сектору Гази з Єгиптом

16:35 10 жовтня Київ, Україна

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що завдали удару по району Рафах у Секторі Гази. Там розташований пункт пропуску на кордоні з Єгиптом.
 
Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛу у соцмережі X.
"Серед цілей був підземний тунель, призначений для контрабанди обладнання та боєприпасів", - зазначили військові.
Крім цього, в Армії оборони Ізраїлю додали, що нещодавно десятки винищувачів атакували понад 100 цілей в Аль-Фуркані, а за останню добу ЦАХАЛ завдав ударів більш ніж по 250 об'єктах у цьому районі.

Представник посольства України в Єгипті Владислав Рудник розповів, що, незважаючи на інформацію про авіаналіт на пункт пропуску "Рафах" та його подальше закриття, дипломати опрацьовують питання евакуації українських громадян із Сектору Гази.

За словами Рудника, кількість охочих поїхати продовжує зростати.