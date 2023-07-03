ЦАХАЛ запустила військову операцію в таборі Дженін: 3 палестинці загинули, 12 поранені

08:08 03 липня Київ, Україна

ЦАХАЛ, ізраїльська армія оборони, запустила широкомасштабну військову операцію у палестинському таборі Дженін на Західному березі річки Йордан.

Цю інформацію розповсюдила ВВС.

Операція почалася з авіаударів. За даними палестинського міністерства охорони здоров'я, внаслідок обстрілів загинули щонайменше три палестинці, а 12 осіб отримали поранення.

Представники ЦАХАЛу заявили, що удару завдано по "терористичній інфраструктурі в районі Дженіна".
 
"Ми не залишимо без відповіді акти тероризму, які завдають шкоди цивільному населенню, та використовують табір Дженін як укриття", - заявили військові. Вони наголосили, що цей табір є "базою для терористів".
 
У свою чергу представники батальйону Дженін, до якого належать бойовики з палестинських угруповань ФАТХ, ХАМАС і "Ісламський джихад", заявили: "Ми чинитимемо опір окупаційним силам до останньої людини та останньої кулі".