ЦАХАЛ запустила військову операцію в таборі Дженін: 3 палестинці загинули, 12 поранені

ЦАХАЛ, ізраїльська армія оборони, запустила широкомасштабну військову операцію у палестинському таборі Дженін на Західному березі річки Йордан.
Цю інформацію розповсюдила ВВС.
Операція почалася з авіаударів. За даними палестинського міністерства охорони здоров'я, внаслідок обстрілів загинули щонайменше три палестинці, а 12 осіб отримали поранення.
Представники ЦАХАЛу заявили, що удару завдано по "терористичній інфраструктурі в районі Дженіна".
Цю інформацію розповсюдила ВВС.
Операція почалася з авіаударів. За даними палестинського міністерства охорони здоров'я, внаслідок обстрілів загинули щонайменше три палестинці, а 12 осіб отримали поранення.
Представники ЦАХАЛу заявили, що удару завдано по "терористичній інфраструктурі в районі Дженіна".
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