ЦАХАЛ знищив командира ХАМАС, який прикривався пацієнтами лікарні

08:26 12 листопада Київ, Україна

Тривають бої у Секторі Гази. Напередодні у північному районі Гази ізраїльські танки оточили лікарню Аль-Наср та педіатричну лікарню Аль-Рантісі. Глава лікарні Мустафа аль-Кахлут звернувся до Червоного Хреста із проханням про допомогу з евакуацією.

Як йдеться у повідомленні ЦАХАЛу, у суботу, 11 листопада, силами армії оборони Ізраїлю було знищено командира ХАМАСу. Він тривалий час тримав у заручниках пацієнтів лікарні, використовуючи їх як живий щит.

"Літак ЦАХАЛ щойно завдав удару по Ахмеду Сіаму, відповідальному за утримання в заручниках приблизно 1000 жителів Гази та пацієнтів у лікарні Аль-Рантісі. Він перешкоджав їхній евакуації на південь", - заявили в ЦАХАЛ.

Зазначається, що Сіам був командиром роти Насера Радвана ХАМАС. Як зазначили в ЦАХАЛ, він "ще один приклад того, що ХАМАС використовує цивільних осіб у Газі як живий щит із терористичною метою".

Нагадаємо, напередодні глава лікарні Аль-Рантісі заявляв, що ізраїльські танки оточили його медустанову та звернувся до Червоного Хреста з проханням про допомогу з евакуацією.

Нетаньяху: після закінчення війни ЦАХАЛ контролюватиме Сектор Гази.