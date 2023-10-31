ЦАХАЛ продовжує розширювати наземні операції у Секторі Гази

11:37 30 жовтня Київ, Україна

Під час зіткнень із бойовиками угруповання ХАМАС у Секторі Гази війська ЦАХАЛ знищили десятки бойовиків, які забарикадувалися у будівлях та тунелях і намагалися атакувати війська.

Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю.



Під час інциденту літак ЦАХАЛу під керівництвом сухопутних військ вдарив по плацдарму всередині будівлі ХАМАС. У ньому було понад 20 бойовиків.



Крім того, за останні кілька днів ЦАХАЛ завдав ударів по більш ніж 600 терористичних цілях, включно із складами зброї, десятками пускових позицій протитанкових ракет, а також схованками та плацдармами, які використовує ХАМАС.



Вночі військовослужбовці ЦАХАЛ виявили озброєних бойовиків та пусковий пункт протитанкових ракет у районі університету Аль-Азхар та направили винищувач для завдання удару.