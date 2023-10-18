ЦАХАЛ оголосив про створення гуманітарної зони на південному заході Сектору Гази

12:48 18 жовтня Київ, Україна





ЦАХАЛ ухвалив таке рішення після кількох днів переговорів із Єгиптом, США та іншими партнерами щодо створення безпечної зони для того, щоб із Сектора Гази можна було виїхати.



Орган ізраїльської влади COGAT (Coordinator of Government Activities in the Territories, Координатор урядової діяльності на територіях) повідомив про заклик до цивільних палестинців евакуюватися з півночі на південь Сектору Гази. Військові попередили, що незабаром завдаватимуть значних ударів по північній території. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про створення гуманітарної зони на південному заході Сектору Гази.ЦАХАЛ ухвалив таке рішення після кількох днів переговорів із Єгиптом, США та іншими партнерами щодо створення безпечної зони для того, щоб із Сектора Гази можна було виїхати.Орган ізраїльської влади COGAT (Coordinator of Government Activities in the Territories, Координатор урядової діяльності на територіях) повідомив про заклик до цивільних палестинців евакуюватися з півночі на південь Сектору Гази. Військові попередили, що незабаром завдаватимуть значних ударів по північній території.

IDF розмови на #GazaCity residents до evacuate south for they protection.



Al-Mawasi is where international #HumanitarianAid will be provided as needed. pic.twitter.com/HT4PGtzNre - COGAT (@cogatonline) October 18, 2023

Ізраїль додає, що у місті Аль-Мавасі будуть при необхідності надавати допомогу міжнародні організації.